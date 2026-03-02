Lisede Öğrenci Dehşeti! 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı! Bir Öğretmenden Acı Haber

İstanbul’da bir lise öğrencisi, bıçakla 2 öğretmeni ve bir öğrenciyi yaraladı. Ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

Lisede Öğrenci Dehşeti! 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı! Bir Öğretmenden Acı Haber
Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan F.N.Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Lisede Öğrenci Dehşeti! 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı! Bir Öğretmenden Acı Haber - Resim : 1
Katledilen Öğretmen

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

