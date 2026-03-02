AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 2, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-03-02
Saat:17:52:51 TSİ
Enlem:38.23694 N
Boylam:38.49278 E
Derinlik:8.94 km
Detay:https://t.co/vYww26vVJA
Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Yavuz, deprem sonrasında olumsuz bir duruma ilişkin bildirim almadıklarını belirterek, saha taramalarının yapıldığını kaydetti.
