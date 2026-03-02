'İncirlik' Soruşturmasında 3'ü Gazeteci 4 Kişi İçin Karar
İncirlik Hava Üssü’nde canlı yayın yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı serbest bırakıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla İncirlik üssü civarındaki hareketlilik görüntülendi.
Sosyal medyada bölgeden yaklaşık 1,5 saat canlı yayın yapıldı. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısa sürede soruşturma başlatıldı.
3'Ü GAZETECİ 4 KİŞİ SERBEST
Soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gözaltındaki gazetecilerin ve belediye personelinin Adana Emniyeti Güvenlik Şube'deki işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Gazeteciler, bugün soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 4 kişinin tümü, yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.
Diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: BirGün