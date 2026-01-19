Sürücüler Dikkat! İstanbul'da Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Şişli'de Hrant Dink'in öldürülmesinin yıl dönümü sebebiyle yapılacak anma töreni nedeniyle kapalı yollar yerine alternatif güzergahlar belirlendi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılında düzenlenecek anma programları yarın düzenlenecek. Şişli'de çok sayıda yol trafiğe kapatılacak.

ŞİŞLİ'DE ÇOK SAYIDA YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de ilçedeki anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.

Kaynak: AA

