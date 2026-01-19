İstanbul’da Kar Çilesi! Köprü ve Otoyollarda Uzun Kuyruklar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kent genelinde kar yağışı birçok noktada etkisini devam ettiriyor. Yağışın yol koşullarını zorlaştırması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ile Avrasya Tüneli’ne bağlanan güzergâhlar ve ara sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun pek çok kesiminde yoğun trafik dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü’nden başlayan trafik sıkışıklığı Zeytinburnu’na kadar uzanıyor. Sefaköy ve Bahçelievler’de meydana gelen maddi hasarlı kazalar, bölgede trafiği daha da ağırlaştırıyor. TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt ile Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişler yavaş ilerliyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Bostancı–Maltepe ile Pendik–Tuzla arasındaki bazı kesimlerde trafik sıkışıklığı görülüyor. TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde Ataşehir’de başlayan yoğunluk Sancaktepe’ye kadar sürüyor.

Öte yandan, işe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma duraklarında kalabalık oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 78, Anadolu Yakası’nda yüzde 85, kent genelinde ise yüzde 80 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: AA