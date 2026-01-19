Ulaşıma Kar Engeli! BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

