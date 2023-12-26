Sürücüler dikkat, ihmal pahalıya mal oldu: Cezası 33 bin TL!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetimlerini sürdürdü.

Denetim yapan polisler, 17 yaşındaki Can K. idaresindeki aracın önünü kesmek suretiyle durdurdu. Kaçmak isteyen alkollü, ehliyetsiz ve yaşı tutmayan sürücü, polislere zor anlar yaşattı. 17 yaşındaki Can K.’ye; abartı egzoz, renkli ön ışık donanımı, ses sistemi, ehliyetsiz, alkol ve renkli camdan toplamda 33 bin TL ceza işlem uygulandı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

İHA'nın aktardığı habere göre, yapılan alkol testi sonucu 1,26 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, üst düzey alkolden savcılığa sevk edildi.

ABARTI EGZOZ

Türkiye'de abartı egzoz kullanımı 2018 yılından itibaren yasaklanmıştır. Abartı egzoz kullanan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır.

Cezai işlem uygulanan aracın trafikten men edilmesi ve çekilmesi de mümkündür. Abartı egzoz cezasının yanı sıra, abartı egzoz kullanan sürücülere adli yaptırım uygulanabileceği de belirtilmektedir. Gürültü kirliliğine neden olan sürücülere 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceğine dair kanun maddesi mevcuttur.

RENKLİ ÖN IŞIK DONANIMI

Türkiye'de renkli ön ışık donanımı kullanımı yasaktır. Bu kural, 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Yönetmeliğe göre, araçların ön ışıklandırma donanımı sarı, beyaz veya turuncu renkte olmalıdır. Renkli ön ışık donanımı kullanan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca, aracın tescil belgesinde ve muayene raporunda renkli ön ışık donanımı olduğuna dair ibare bulunması gerekir.

SES SİSTEMİ CEZASI

Türkiye'de araç içinde yüksek sesle müzik dinlemek yasaktır. Yönetmeliğe göre, araçların ses sistemleri, dışarıya 80 desibelden fazla ses çıkaramaz. Araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır.

RENKLİ CAM CEZASI

Türkiye'de renkli cam kullanımı yasaktır. Yönetmeliğe göre, araçların camları, yüzde 70'in üzerinde ışık geçirgenliğine sahip olmalıdır.

Renkli cam kullanan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır. Renkli cam taktırmak isteyen sürücülerin, bu camları aracın orijinal camlarına uygun şekilde taktırmaları gerekir. Ayrıca, aracın tescil belgesinde ve muayene raporunda renkli cam olduğuna dair ibare bulunması gerekir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

Türkiye'de alkollü araç kullanmanın cezası, sürücünün alkollü olma derecesine göre değişmektedir. Alkollü araç kullanmanın cezasının yanı sıra, sürücülere 20 ceza puanı da uygulanmaktadır. 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyeti iptal edilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

Türkiye'de ehliyetsiz araç kullananlara para cezasının yanı sıra, araç sahibine de idari para cezası uygulanır.

Kaynak: Gerçek Gündem