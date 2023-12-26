CHP'ye 'hain' diyen Bahçeli'ye sert yanıt! Özgür Özel: PKK’nın adını anmayan bir hain arıyorsan, işte Recep Tayyip Erdoğan’ın tweet’i

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye hain demesine yanıt verirken, "Sayın Bahçeli. Bugün dedin ya, 'O PKK’nın adını anmaz onlar, hain onlar.' PKK’nın adını anmayan bir hain arıyorsan, işte Recep Tayyip Erdoğan’ın tweet’i" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel ayrıca, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı eyalet sistemi ve özerklik çıkışına ilişkin de ittifak ortakları Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Özel konuya ilişkin, "HÜDAPAR genel başkanı MHP sırasına bakarak eyalet sistemi, federasyon ve özerklik tartışılmalıdır dedi. Bunlar HÜDAPAR ile ortaklık yapmadılar mı? Hadi Erdoğan, saysın, rabiayı saysın, tek devlet, tek bayrak, tek milleti saysın. Ağzına geleni söyleyen Devlet Bahçeli hadi çık sen anlat bu sistemin olumlu yanlarını" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak içimizi yakan bir hafta sonunu geçirdikten sonra, dün bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. Bugün ağır bir atmosferde grup toplantısı yapıyoruz. Peş peşe acı haberler aldık. İlk şehit haberini aldıktan sonra Menemen'de, Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma törenindeydim. Bu ülkeyi kuranlara bir kez daha minnet duygularımızı ifade ettik. İzmir'de şehidimizin ailesiyle bir araya geldik.

Şehit babasının söyledikleri şahsım adını Türkiye'yi kuran partinin genel başkanı olmanın gururunu yaşadım. 6 şehidimizin ardından, yine aynı bölgeden 6 şehidimizin haberi daha geldi.

Biz her zaman olduğu günü TSK’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Elbette siyasi partiler böyle durumlarda, ülkede takındıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Biz bir yandan dayanışma duygularını ifade ederken, birileri de bir yandan bizi kendi sorumluluklarına ortak etmek hesabı kitabı içine girdiler. Bir büyük oyunun, aldatmacanın ve algı operasyonunun da ilk günlerini yaşadığımızı akıl sahibi, vicdan sahibi her birimize hissettirdiler.

Biz şehitlerimizi, vazife başındaki askerlerimizi düşünürken, onlar için kafa yorarken Ankara’da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmek ve tekrar ettirmekle meşguldüler.

Hepimiz bir şey hissediyorduk. Dedik ki öncelikle bir milli yas ilan edilsin. 3 gün boyunca bayraklar yatıya indirilsin, eğlenceler, festivaller iptal edilsin. Ve bu ülke bu acıda ortaklaşsın dedik. BU daha önce yapılmadı mı? Yapıldı. İlan edecek kişi Cumhurbaşkanı belli. Ama onu hiç duymadılar. Daha önce bu yetkiyi Suudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 gün süreyle kullanmışlardı. Onlar Suudi Arabistan Kralı ölünce bu ülkede milli yas ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorlar ama bu milletin 12 evladı hayatını kaybettiğinde burada milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar.

Meclis'te başkanvekili bilgilendirme yapmayıp mikrofonu ilettiler. Bir A4 kağıdının altına imza atalım dediler. Milli yas ilan etmediler, ama bir göreviniz var bu kağıdın altına imza atıp hep beraber kınayacağız dediler. Gerekli bilgilendirme yapılmadan sizin sorumluluğunuza ortak olacak sizi meşrulaştıracak hiçbir belgenin altına imza atmayacağız dedik.

Artık sizin istediğiniz kağıtlar üzerine imzalar koyup iktidarın peşinde koşturup, şehitleri bir sonraki habere kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık bundan sonra da ortaklaşmayacağız.

CHP'yi hesaba katmayanlar kirli hesaplarını bundan sonra iki kere yapsınlar. 2012'de, 16 şehit vardı. Meclis toplansın dediğimizde AK Parti sözcüsü birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz dedi. Suudi kralına yas ilan edip, Mehmetçiğe yas ilan etmeyenlerin peşine takılacak bir CHP yoktur, olmayacaktır.

İktidar demokratik değilse, gücünü mutlaklaştırıp, her geçen gün demokrasiden uzaklaşıp faşizme kayıyorsa iktidara sen niye böyle yapıyorsun denmez. Mikroba neden hastalık yapıyorsun denmez. Sorumluluğumun farkındayım, sorumluluğumuzun farkındayım. CHP onların bildirisine imza koymadı. Biz bu bildiri hazırlanırken, yollayın bildiriyi görelim bile demedik.

Dedik ki bu milletin evlatlarının neden şehit edildiği konuşulmadan biz kimseyle ortaklaşmayız dedik. Yalana bak Ömer Çelik bu yalanı atıyor. Tepki geldikten sonra CHP kendi bildirisini imzaladı dediler. Bakın bu bildiri yayınlandıktan hemen sonra Ali Mahir Başarır söz aldı ve bildirimizi satır satır Meclis'te okuduk.

4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile CHP'nin bildirisinin okunduğu dakika aynıdır. İçerik olarak bizim bildirimiz çok daha ciddidir. Onların bildirisi terörü kınarken, bizim bildirimiz terörü lanetlemektedir. Şehit ailelerine sahip çıkmaktadır bizim bildirimiz. Yaptıkları dezenformasyon, ezberleri bozulmuştur.

Zorlu bir döneme giriyoruz, göğüs göğse mücadele edeceğiz. Bu partinin, arkasında durduğunu düşündüğümüz bir dost ateşi almak dışında hiçbir endişesi yoktur, kimseden korkmuyoruz.

BAHÇELİ'YE ÇOK SERT YANIT

Efendim CHP’nin bildirisinde PKK yazmıyormuş. Çünkü CHP PKK diyemezmiş. Bütün vatandaşlarımızın dikkatine. Bu arkadaşlarımız şehit olduğunda, CHP Genel Başkanının tweet’i: Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Aynı olay olduğunda Sayın Bahçeli. Bugün dedin ya, “O PKK’nın adını anmaz onlar, hain onlar” PKK’nın adını anmayan bir hain arıyorsan, işte Recep Tayyip Erdoğan’ın tweet’i.

ÖZEL'DEN İKTİDARA SORULAR

Cevap verilmesi gereken sorular vardır: Bu operasyon amacına ulaşmadıysa neden ulaşmadı? Ulaştıysa da neden oradayız? Optik kameralar yetersizse bu teknik olarak neden giderilmemektedir? 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin ardından altın saat denilen süreçte bu hastanelerin olmaması ve yaralı askerlerin kurtarılması sürecinde ne kadar etkili olmuştur? Tek bir Mehmetçik hayatını kaybederek oradan gelmesin.

MANİSA'DA YAŞANAN PROVOKASYONA İLİŞKİN

Teğmen Ramazan Günay'ın İzmir'deki evini ziyaret ettiği gibi memleketim Manisa'da şehit haberini alınca Enis Budak'ın cenaze namazına gittik. Akhisar Askeri Havalimanı'na gittik. Ailesi, kardeşleriyle birlikte 400'e yakın ailesine mensup yakınlarıyla saatlerce cenazeyi bekledik. Provokasyon bilgisi bize geldi. Özgür Özel gelince slogan atacaksınız dendi. Yöneticilerimize gelen bilgiler var. İsterseniz camiye gelmeyin dediler.

Provokasyon olacak diye kendi memleketimde beni sözde itibarsızlaştırmaya kalkacaklar diye gitmezsem oturduğum koltuğun hakkını verememiş olabilir. Gaziantep'te çelengimize saldıran AK Parti'nin aday adayı çıkmışsa teker teker her biri ortaya çıkıyor. Benim üzüntüm, bir şehit cenazesini hepimize yakışır biçimde uğurlayamamış olmaktır. Harekete geçirilen güruhun buna izin vermemesidir. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun.

Manisa Valisi, Manisa Emniyet Müdürü ve mensuplarına ayrıca hiç üzerlerine düşmezken acılarını yaşamak yerine defalarca arayıp bunu yapanları lanetleyen Budak Ailesi'ne, o koca yürekli insanlara yürekten teşekkür ediyorum.

'ELAZIĞ'DA AKŞENER'İN GÖNDERDİĞİ ÇELENGİ DE PARÇALADILAR'

Elazığ'da Sayın Meral Akşener'in gönderdiği çelengi de parçalamışlar. Ortak bildiriye imza attılar o onların da çelengini parçalıyorlar. Biz 28 tane belgeye imza attık. Onlar genel başkanımızı Çubuk'ta linç etmeye çalıştılar. Anıtkabir'de genel başkanımızın elini havada bıraktılar. Genel başkanımızın önüne kurşun koydular.

HÜDAPAR LİDERİNİN ÖZERKLİK ÇIKIŞINA YANIT: OLUMSUZ YÖNLERİ ERDOĞAN, OLUMLU YÖNLERİ BAHÇELİ SAYSIN

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli çok iyi politikacı ve çok iyi siyasetçi. Ama bunlar kötü insanlar. İmza atınca CHP birlik ve beraberliğin teminatı demek yok. Seçim sathına girince Kandille bizi montajlat, ama yeri gelince Osman Öcalan'dan mektup okut. Sonra yerli ve milli siyaset. Yere batsın yerliliğin yere batsın milliliğin. Meclis'e giriyorum, basın mensupları mikrofon uzattı, 'Sayın Bahçeli dedi ki CHP ve DEM partiyi dinlemeyeceğim' ne düşünüyorsunuz diye sordular.

Muhalefete muhalefet etmeyeceğimi söyledim. Ama Bahçeli HÜDAPAR'ı dinledi. HÜDAPAR genel başkanı MHP sırasına bakarak eyalet sistemi, federasyon ve özerklik tartışılmalıdır dedi. Bunlar HÜDAPAR ile ortaklık yapmadılar mı? Hadi Erdoğan, saysın, rabiayı saysın, tek devlet, tek bayrak, tek milleti saysın. Ağzına geleni söyleyen Devlet Bahçeli hadi çık sen anlat bu sistemin olumlu yanlarını.

İttifak ortağınızın söylediği gibi, kimler kimlerle beraber. Bu iktidar herkes bilsin ki devlet değildir. Devletin kanatları iktidarı korumak için değil milleti korumak içindir. Devletin partisi olmaz. Muhalefet iktidarı meşrulaştırmak için değil yetkinin alındığı halk için, millet için yapılır. Biz bize oy verenlerin saraya oy vermediğini biliyoruz. İktidarı o konforlu alanda rahat bırakmayacağız. Yolumuz doğrudur, bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz."