CHP'li Deniz Demir: AKP her ile üniversite açarak kaliteyi ayaklar altına aldı, işsiz sayısı arttı

CHP'li Deniz Demir, niteliksiz üniversitelerin mezunlar arasındaki işsizliği ve maaşları etkilediğine dikkat çekti.

CHP'li Deniz Demir: AKP her ile üniversite açarak kaliteyi ayaklar altına aldı, işsiz sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistiklerini yayımladı. CHP Ankara Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Deniz Demir, TÜİK verilerine dikkat çekti ve üniversite mezunlarının ekonomik düzeylerindeki düşüşü ortaya koydu.

'YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNUYLA İLKOKUL VE ALTI EĞİTİMLİLER ARASINDAKİ ÜCRET MAKASI KAPANDI'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistiklerine göre Türkiye’de 2022 yılında ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira olarak açıklandı. Eğitim durumuna göre yapılan değerlendirmede ise yükseköğretim mezunuyla, ilkokul ve altı eğitimliler arasındaki ücret makasının kapandığı görüldü. Türkiye’de artık üniversite mezunları da ilkokul mezunları da aynı paraları alıyor.

Niteliksiz üniversitelerin mezunlar arasındaki işsizliği ve maaşları etkilediğine dikkat çeken CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

'GENÇLER YA İŞSİZ YA DA DÜŞÜK MAAŞLARA ÇALIŞIYOR'

“Niteliksiz apartman üniversiteleri, yeterli öğretim kadrosu bulunmayan fakülteler ile çok sayıda üniversiteli işsiz yarattılar. Bunun sonucunda maalesef gençlerimiz eğitim alanları dışında işlere yönelmek zorunda kaldı. Gençler umutsuz ve mutsuz… Ya işsiz kalıyorlar ya da çok düşük maaşlara çalışıyorlar. İlkokul mezunu ve üniversite mezununun aldığı maaşlar neredeyse eşitlendi. TÜİK verilerine göre yükseköğretim mezunları ile ilkokul ve altı eğitimli çalışanlar arasındaki kazanç farkı, son 15 yıllık dönemde 2,73 katından 1,92 kata kadar geriledi. AKP hükümeti her ile bir üniversite açarak, kontenjanları arttırarak lisans eğitimin kalitesini ayaklar altına aldı. Her sene ihtiyaçtan daha fazla mezun veren üniversiteler neticesinde yükseköğretim mezunları arasında işsizlik arttı. Bununla birlikte artan mezun sayısı ve iş ilanlarına yapılan yüksek oranlardaki başvurular nedeniyle üniversite mezunlarına teklif edilen maaşlar asgari ücrete geriledi. Türkiye Yüzyılı diye övündükleri tablo, herkesin açlık sınırının altında maaş aldığı bir tabloya dönüştü. Ne demişlerdi, ‘yaparsa AKP yapar’. Milletimizi sefalet ligine düşürdüler. Yazıklar olsun."

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