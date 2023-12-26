Hayatını kaybeden Yaşar Okuyan için TBMM’de tören düzenlenecek

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için yarın TBMM’de tören düzenlenecek. Okuyan, 28 Aralık’ta Yalova’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden Yaşar Okuyan için TBMM’de tören düzenlenecek

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında, bugün hayatını kaybetti.

Okuyan için 27 Aralık Çarşamba günü yarın, saat 14.00’te, TBMM’de cenaze töreni düzenlenecek. Okuyan için, 28 Aralık Perşembe günü Yalova Merkez Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından tören düzenlenecek.

Okuyan’ın kızı Ülkü Okuyan, hastane önünde; “12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz, hazır değildik böyle bir şeye. Hep iyileşecek diye bekledik. Ama maalesef kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin, herkesin başı sağ olsun. Yarın Meclis’te 14.00’te tören yapılacak. Arkasından da Yalova’ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek” dedi.

Kaynak: ANKA

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