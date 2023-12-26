Bakan Tunç'tan Can Atalay ve AYM çıkışı: Bu hükümlerin uygulanması lazım

Ankara’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve ardından Türkiye'yi terk eden Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında konuşan Tunç, şunları söyledi:

"Bir yabancı karşısında kendi vatandaşımızın hakkını savunacağız. Rapora göre, sürücü asli, motorcu tali kusurlu. Gelip ifade vereceğini düşünüyoruz. Vatandaşın hak ve hukukunu koruma noktasında en doğru kararı yargı verecektir. İlgili şahıs en yakın zamanda yurt dışından gelip ifadesini verecektir."

'ORADA SUÇ TEŞKİL EDEN HUSUSLAR SÖZ KONUSU'

Tunç, Meclis'teki dokunulmazlıklar için ise, "Terörle mücadelemiz devam edecek. Terörün maşasını tutanlarla da mücadelemiz devam edecek. Terörün konuşulduğu yerde insan hakları konuşulamıyor. TBMM'deki vekillerimizin devletin, milletin yanında olması gerekir. Milletin beklentilerine uygun sözler söylemek gerekir. Terörü destekleyen sözler söylerseniz bu konu yargıya intikal eder. Yaklaşık 800 dokunulmazlık dosyası var büyük bölümü terörle ilgili. Karma komisyonlarla ilgili kararları komisyonlar verecek. DEM Parti'nin Diyarbakır'daki olayıyla ilgili 52 şahıs gözaltına alındı. Orada suç teşkil eden hususlar söz konusu" sözlerini sarf etti.

CAN ATALAY CEVABI

Gezi davası tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında konuşan Yılmaz Tunç, "AYM'nin kararlarıyla ilgili bazı tartışmalar oluştu. Anayasa maddeleri değişmediği sürece bu hükümlerin uygulanması lazım. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da Anayasa'ya bağlı olacak. AYM'nin de Yargıtay'ın da uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var" ifadelerini kullandı

ÖZERKLİK YANITI

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda 'özerklik' konusunu tartışmaya açmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yapıcıoğlu'na verdiği cevapta, "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem