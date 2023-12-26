HÜDA Par Başkanı Meclis'te konuştu: 'Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon modelleri tartışılabilir diyoruz'

HÜDA PAR Genel Başkanı Meclis kürsüsünde "Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz" ifadelerini kullandı. Yapıcıoğlu'nun bu sözleri Meclis'te tepki çekti.

HÜDA Par Başkanı Meclis'te konuştu: 'Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon modelleri tartışılabilir diyoruz'

Seçimlere AKP listelerinden girerek Meclis’te sandalye ‘kapan’ HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis kürsüsünden ‘özerklik ve federasyon’ sistemlerine dair ifadeler kullandı.

Yapıcıoğlu’ partisinin programında da yer alan ‘eyalet ve özerlik’ sistemlerine ilişkin, “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu’na Meclis sıralarından tepkiler yükseldi.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Yapıcıoğlu konuşmasında ayrıca şehit olan 12 askere rahmet dilerken, şehitlerin ailelerine de sabır diledi.

Yapıcıoğlu, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Sinop, Tokat, Yozgat ve Zonguldak illerine ateş düştüğünü söyledi.

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