MEB'den tepki çeken karar! Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran'ın adı bir okula verildi

Diyarbakır Cezaevi'nde yaptığı işkenceler ile tanınan Esat Oktay Yıldıran'ın adı, İzmir Buca'da bir ilkokula verildi. İsim tepkilere yol açtı.

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MEB'den tepki çeken karar! Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran'ın adı bir okula verildi

İzmir'in Buca ilçesindeki Belenbaşı Köyü’nde bulunan bir okula, tepkilere neden olacak bir ad verildi.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belenbaşı İlkokulu’nun binasının yıkılıp tekrar yapılmasının ardından okula, "Şehit Esat Oktay Yıldıran" adını verdi.

İsim değişikliği için bir tören organize edildi.

Serbestiyet'ten alınan habere göre, törene Esat Oktay Yıldıran’ın ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçe protokolü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul çevrisinde Yıldıran için lokma dökülüp dağıtılırken okulun içinde Yıldıran için bir köşe yapıldığı görüldü.

CEZAEVİ MÜZE OLMUŞTU

Yıldıran’ın görev yaptığı Diyarbakır Cezaevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla geçen yıl kapatılarak müzeye çevrilmişti.

ESAT OKTAY YILDIRAN KİMDİR?

12 Eylül 1980 askeri cuntasında Diyarbakır Cezaevi'nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yapan Yıldıran, tutsaklara ağır işkence yapmasıyla ve onların ölümüne neden olmasıyla biliniyor.

Esat Oktay Yıldıran, İstanbul'da bir otobüs yolculuğu sırasında öldürüldü.

GERGERLİOĞLU'NDAN TEPKİ

İsime tepki gösteren insan hakları savunucusu DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Bu nasıl bir skandal? İnsanlığa karşı korkunç suçlar işleyen bir işkenceci başının adını okula vermişler!!! Milli Eğitim Bakanlığı bu suçtur! Öğrencilerin onun gibi olmasını mı istiyorsunuz?"

Kaynak: Gerçek Gündem

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