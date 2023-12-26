32 ilde düzenlenen operasyonlarda 208 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-36 operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

32 ilde düzenlenen operasyonlarda 208 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA

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