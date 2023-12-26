22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı, yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da, kalbinin altından bıçaklanan 22 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı, yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’da, gece geç saatlerde yaşanan bıçaklı kavgada kalbinin altından bıçaklanan 22 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Adnan Menderes Bulvarı’nda dün gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı iki şahıs arasında çıkan kavgada 22 yaşındaki Asım Kara bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 22 yaşındaki Asım Kara, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis başlattığı arama sonucunda olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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