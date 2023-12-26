Kuveytli turiste yumruk davasında 3 yıla kadar hapis istemi

16 Eylül akşamı, Trabzon Kent Meydanı'nda yaşanan olayda, Körfez ülkelerinden kente gelen turist grup arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada yaşananları, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumladığı belirtilen T.H., Kuveyt uyruklu turist Mohammad Ram Alajmi'ye yumruk attı.

Turist yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli T.H. tutuklandı, olay anları da çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başına aldığı darbe sonrası baygınlık geçirip, ambulansla hastaneye kaldırılan Mohammad Ram Alajmi de tedavisinin ardından taburcu edildi. Ortahisar Emniyet Müdürü Ahmet Elvan, Kuveytli turisti, kaldığı otelde çiçekle ziyaret edip, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheli T.H., 5 gün tutuklu bulunduğu cezaevinden adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Yürütülen soruşturma tamamlanıp, şüpheli T.H. hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

"UZAKLAŞTIRMAK İÇİN İTTİM"

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, T.H., "Turistin bağırıp, el kol hareketi yaparak polis memurlarını ittiğini görünce, onu uzaklaştırmak için yüzünden elimle ittim. Yere düşünce bölgeden uzaklaştım. Müştekiyi darbetmedim" diye kendini savundu.