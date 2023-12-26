Üniversite duyurdu: Öğretim görevlisini döverek öldürdüler!

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İzmir'de demir çubuklarla saldırıya uğrayan ve feci şekilde dövülen Doktor Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle hayatını kaybetti.

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Üniversite duyurdu: Öğretim görevlisini döverek öldürdüler!

Dokuz Eylül Üniversitesi resmi sosyal medya hesabı, İzmir’de iki grup arasında çıkan tartışmada demir çubuklarla saldırıya uğrayan ve beyin ölümü gerçekleşen Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay, 21 Aralık Perşembe günü Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle’nin (64) üvey kardeşleri, husumetli oldukları kişiler konusunda Dicle’den olayı çözmesi için yardım istedi.

DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDILAR

Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle, aradaki sorunu çözüme kavuşturabilmek adına kardeşlerinin husumetli olduğu Ç. ve D. adlı kişilerle Eşrefpaşa’daki kafede buluştu. Dicle'nin aralarında olduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Dicle, yaşanan tartışma esnasında demir çubuklarla saldırıya uğradı. Kafedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dicle, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başına darbe alıp beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dicle, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

ACI HABERİ ÜNİVERSİTE DUYURDU

Yoğun bakıma alınan ve dün beyin ölümü gerçekleşen Dicle'nin vefat haberi, Dokuz Eylül Üniversitesinin sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu sözlere yer verdi: "Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz"

Olaya karışan kişilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi. Dicle’nin beyin ölümü gerçekleştikten sonra şüpheliler için tekrar gözaltına alınmasına yönelik kararın çıktığı ve gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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