Rekabet Kurulu'ndan BluTV'nin uluslararası medya devine satılmasına onay çıktı!

Rekabet Kurulu'ndan BluTV'nin Warner Bros-Discovery tarafından satın alınmasına onay çıktı.

Rekabet Kurulu'ndan BluTV'nin uluslararası medya devine satılmasına onay çıktı!

Rekabet Kurulu, BluTV’nin Warner Bros-Discovery’e devrini onayladı.

Kurul, BluTV’nin yanında diğer bazı devralma işlemlerini de onayladı.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kurul, BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ hisselerinin Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

KURUL’UN ONAYLADIĞI DİĞER İŞLEMLER

Bain Capital Investors L.L.C. tarafından kontrol edilen BCPE Ulysses Intermediate, Inc. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün PE Vulcan BP Holdings, L.P. aracılığıyla Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Shell Company Of Türkiye Limited Merkezi Londra Türkiye Şubesi, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve BP Petrolleri AŞ arasında imzalanmış ve Antalya, Bodrum-Milas ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını kapsayan Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi kapsamında BP Petrolleri AŞ'ye ait katılım payı ve bağlantılı varlıkların, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ tarafından ön alım hakkının kullanılması suretiyle devralınması işlemi uygun bulundu.

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