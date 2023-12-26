Sınıfta kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırıkkale’de sınıfta kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Türkçe öğretmeni hayatını kaybetti.

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Sınıfta kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Kırıkkale’de, Şehit Erdem Mut Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Cihat Çolak (52), sınıfta ders esnasında kalp krizi geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ardahan nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Cihat Çolak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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