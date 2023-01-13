Soylu ve oğlu hakkında 'rüşvet' iddiaları vardı: Tutuklusu olmayan 'Bataklık' davasında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" dediği ve tutuklusu bulunmayan Bataklık davasına devam edildi.

Başkent’te 2020’de başlatılan operasyonla, 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen 113 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Nejat D. ve Çetin G. hakkında 60’ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450’şer yıldan bin 470’er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen sanıklar Cemal Deniz Ş., Perry James Y., Handan K., Halil A. ve Uğur Bülent G.’nin de aynı suçlardan, diğer sanıkların da "örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar değişen yıllarda hapisle cezalandırılması talep edildi. Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın önceki celselerinde tutuklu sanıkların tamamı savunmalarının ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Bugün görülen duruşmaya sanıklardan bazıları ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi. Nejat D., Çetin G. ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan diğer sanıkların avukatları, suçtan elde edildiği gerekçesiyle müvekkillerinin mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, örgüt lideri ve yöneticisi olmakla suçlanan sanıkların yurt dışı adli kontrol hükümleri ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

4 GÜN İÇERİSİNDE BIRAKILMIŞTI

Sedat Peker, Bataklık operasyonunda gözaltına alınan, Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya hakkında iddialarda bulunmuştu.

Nevzat Kaya, Bataklık operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, 6 Temmuz’da 2020’de tutuklanmış ancak 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

SEDAT PEKER, SOYLU VE OĞLUNUN 5 MİLYON DOLAR RÜŞVET ALDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Sedat Peker, Nevzat Kaya’nın serbest bırakılmasında Süleyman Soylu’nun parmağı olduğunu öne sürmüştü. "Bataklık operasyonundan on gün öncesine kadar Nevzat Kaya'nın kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'ya ait 'tahsisli plaka' bulunduğunu ve bu tahsisli plaka ile Kaya'nın ayrıcalıklı hale geldiğini” iddia etmişti.

Bir diğer çarpıcı iddia ise Engin Soylu'nun Nevzat Kaya'ya 5 milyon dolar karşılığında Bataklık operasyonu dosyasından ismini çıkarabileceği teklifinde bulunduğuydu. Nitekim Nevzat Kaya milyonlarca dolarlık delillere rağmen 4 gün içerisinde serbest kalmıştı.

Peker’in iddialarının ardından Bataklık operasyonu iddianamesi çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan tarafından yazılan 399 sayfalık iddianamede, uyuşturucu ağında bulunan devlet görevlilerinden, emniyet ve yargı mensuplarına kadar birçok ilişki ağından bahsedilmişti.

DAŞ VE GÖREN'İN 1470 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Örgüt lideri olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.