Sokak röportajına katılan kadından tuhaf iddia: Muhalefet döneminde iki ay askerlik yaptım
Sokak röportajına katılan bir kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. İsminin sistemde yanlış yazıldığını söyleyen kadın, "İsmim Salih oldu diye iki ay askerlik yaptım onların döneminde. Ne günlerden geldik biz" dedi.
2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sokak röportajlarında vatandaşların nabzı tutulmaya devam ediliyor.
Medya Ankara adlı bir YouTube kanalının ise yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye’nin durumunun çok iyi olduğunu söyleyen vatandaş “Ben kaç yere gittim, Türkiye’ye şükredelim bu vatan bizim evlatlarımızı şehit verdik. Ben de askerlik yaptım ismim yanlış olduğu için. Onların döneminde iki ay askerlik yaptım ismim Salih olmuş diye. Ne günlerden geldik, hastaneleri unuttuk mu?” diye konuştu.
İsminden dolayı iki ay askerlik yaptığını iddia eden vatandaşın o anları sosyal medyada gündem oldu.
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