Boğaziçi Üniversitesi’nde şüpheli paket paniği

Boğaziçi Üniversitesi’nde bu sabah şüpheli paket paniği yaşandı. Paketin geldiği bina güvenlik güçleri tarafından boşaltılırken yapılan inceleme sonucunda pakette riskli bir durum olmadığı ortaya çıktı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde şüpheli paket paniği

GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te bulunan Kare Blok binasında bu sabah saatlerinde şüpheli bir paket bulundu.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından olay yerine bomba imha ekipleri ve çok sayıda güvenlik görevlisi geldi. Paniğe neden olmamak için “deprem tatbikatı” olduğu belirtilerek çalışanlar ve öğrenciler binadan uzaklaştırıldı, kampüs giriş ve çıkışları kapatıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışma sonrasında paketin Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli akademisyene yanlışlıkla getirildiği ve içinde tehlikeli madde bulunmadığı ortaya çıktı.

“KARGO YANLIŞIKLA GÖNDERİLDİ”

Gerçek Gündem şüpheli paketin gönderildiği akademisyene ulaştı. Akademisyen, kargo firmasının paketi yanlışlıkla kendisine gönderdiğini belirterek, “Kargo firması yanlış bir paket göndermiş. Paket şüpheli olunca güvenlik ve bomba ekipleri paketi inceledi. Hiçbir sorun yok. Yani kargo firması başkasına göndereceği kargoyu bana getirdi” dedi.

Gerçek Gündem’e konuşan, olayı gören bir Boğaziçi Üniversitesi çalışanı, okula bir anda güvenlik ekipleri ile polisin geldiğini ve paniğe kapıldıklarını belirterek, “Binayı boşaltmamız istendi, okula girişler kapatıldı. Polisler okula geldi, biz bomba ihbarının yapıldığını duyduk” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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