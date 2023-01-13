Hükümete yakın sendikanın başkanı isyan etti: Hukuksuzluklara dur demenin vakti

Eğitim Bir Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, sosyal medya hesabından “Diyarbakır’da kangrene dönen hukuksuzluk, usulsüzlük ve keyfiliklere dur demenin vakti. İl Milli Eğitim Müdürü, hangi gerekçelerle 17 ilçe müdüründen istifa dilekçesi aldı? Bu dayatma altında çalışan ilçe müdürleri ilimizin eğitimine nasıl katkı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

Eğitim Bir Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin 17 ilçe müdüründen istifa dilekçesi aldığını ileri sürdü. Tekdemir’in, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Diyarbakır’da kangrene dönen hukuksuzluk, usulsüzlük ve keyfiliklere dur demenin vakti! İl Milli Eğitim Müdürü, hangi gerekçelerle 17 İlçe Müdüründen istifa dilekçesi aldı. Bu dayatma altında çalışan ilçe müdürleri ilimizin eğitimine nasıl katkı sağlayacak?

“İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜNÜN ODASINI ÇİLİNGİRLE AÇTIRIP EVRAKLARA EL KOYDU”

İl Milli Eğitim Müdürü görev ve yetki sınırlarını aşıp, gayri hukuki bir biçimde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün odasını çilingirle açtırarak evraklara el koyma gayret ve niyetini hangi teamülden almaktadır!

“YARGI KARARLARI İLE GÖREVE BAŞLAYAN İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNE ODA VE GÖREV VERMİYOR”

Kayapınar Mevlâna Ortaokulu Müdürü R.A WhatsApp grubunda kaynak kitap tavsiyesinde bulundu diye İl Milli Eğitim Müdürü tarafından açığa alındı. Akabinde görev yeri değiştirilerek cezalandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü tarafından oluşturulan komisyon aracılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda kaynak/yayınevi adı verilerek açık yönlendirme yapılmıştır. Kaynak kitap gerekçesi ile idarecileri görevden alan İl Milli Eğitim Müdürünü kim görevden alacak?

Yargı kararları ile göreve başlayan İl ve ilçe yöneticilerine oda ve görev vermeyerek mobbing uygulayan İl Milli Eğitim Müdürü, görüştüğü kişilere baskı uygulamakta, alt görev dayatmasında bulunmaktadır.

Baskı ve dayatmalara boyun eğmeyen kişileri yargı kararına rağmen göreve başlatmamakta veya dengi olmayan görevlere sürmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürü tarafından İlimizde okul öncesi öğrenciler için oluşturulan Konteynır Sınıfların ihalesini alan kişiler lehine eksik yapılan işlerin kabulü için imza yetkisi olanlara baskı yapıldığı iddiası izaha muhtaçtır.

Temel Eğitim’de 10.000 okul projesi için gelen ödeneklerin proje kapsamında olmayan okullara aktarılması hangi mevzuat kapsamında gerçekleşmiştir?”