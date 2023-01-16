Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çıraklığa 13 yaşında başlayan yurttaş: 'EYT yasası çırakları da kapsamalı' Güncel 16 Ocak 2023 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü Güncel 16 Ocak 2023 19:39
Hakan Atilla: Halbank’ın ABD'deki temyiz davası için iyimser değilim Güncel 16 Ocak 2023 19:29
Yüzlerce Trendyol Go kuryesi kontak kapattı, eyleme başladı Güncel 16 Ocak 2023 19:11
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı Son anket: Megakentte 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı
Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarih açıklandı
Erdoğan söz vermişti; tasarı komisyona indirilmeyince EYT'liler ayağa kalktı Erdoğan söz vermişti; tasarı komisyona indirilmeyince EYT'liler ayağa kalktı
EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu