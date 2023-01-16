Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.
Açıklamaya göre tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, 'Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar' masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 'Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını' yineledi.
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