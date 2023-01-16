Çıraklığa 13 yaşında başlayan yurttaş: 'EYT yasası çırakları da kapsamalı'

Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, sosyal medya paylaşımında; staj ve çıraklık girişlerinin de SGK başlangıcı olarak sayılması gerektiğini belirtti.

Aksoy’un dinlediği, çıraklığa 13 yaşında başlayan Gökhan T., şunları aktardı:

“Stajyerlik okulunda sadece eğitim aldık ama ileride işimize yarayacak bir sistem olmadı. İzin kullanmadığım 3 yıl içinde okula gitmem gerektiğinde ya da hastalandığımda bir gün dahi olsa maaşımdan kestiler. Elektrik çarpması yaşadım, defalarca yandım, vücudumda kesikler oldu yani birçok iş kazası yaşadım. İşten ayrıldığımız zaman haklarımızı almayı bir kenara bırakın bizi işten de çıkartsalar bir hak talep edemezdik.

“SSK GİRİŞİ YAPTIRMAK İŞVEREN İNSAFINA KALMIŞ”

Gelecekle ilgili kaygım var. Yeni nesiller için hayat artık daha da zor. Biz bir şekilde ayakta durduk ama yeni başlayacakların lise zorunluluğu da olduğu için 18 yaşında çalışmaya başlıyorlar. 18 yaşında 2 bin lira çıraklık maaşı alıyorlar devlet ise bin lira civarında bir ödeme yapıyor. 18 yaşında 3-4 bin lirayla geçinmek mümkün değil. Bu yüzden artık çırak yetişmiyor. Gençler garsonluk, amelelik yapayım en azından asgari ücret alayım da yaşamımı geçindireyim diye bakıyorlar. Onların da birçoğu kayıt dışı, SSK girişi yaptırmak işveren insafına kalmış.

“İŞ BAŞINDA KAFAMI ÇEVİRSEM USTAM ALTTAN TEKME ATARDI”

O zaman dükkânda soba vardı onun için odun kırıyordum, ustamın çocuğuna bakıyordum, ayakkabısını bile boyadığım oldu. İş başında kafamı çevirsem ustam alttan tekme atardı, insanlık hali aklım bazen dışarda kalırdı saç spreyini kafama fırlatırdı bunlar sadece şimdi aklıma gelen örnekler. Biz çocukluğumuzu çalışarak geçirdik, EYT yasasında stajyer ve çırakların da haklarının verilmesini istiyoruz.”

Aksoy ise sosyal medyada şu değerlendirmeyi yaptı:

“EYT kanunu hala Meclis gündemine gelmedi ama vekil maaşlarına zam çoktan Meclis’ten geçti! Stajyer ve çırakların da hakkını veren EYT kanunu derhal Meclis genel kuruluna getirilmelidir!”