Sözcü TV'de Ebru Baki'nin Yerine Gelen Ünlü İsim Belli Oldu

Sözcü TV'nin sabah programı Para Politika'nın sunucusu Ebru Baki geçtiğimiz günlerde kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı. Bir süredir ekranda olmayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileği ile" dedi.

İLK YAYININA ÇIKTI

Sözcü TV'den ayrılan Ebru Baki TV100'e transfer olurken, kanaldan yapılan açıklamaya göre Ebru Baki, "Para Manşet" adlı programla 3 Aralık Salı günü 09.30’dan itibaren TV100 ekranında olacak.

Sözcü TV'deki Para Politika programının sunuculuğunu ise artık gazeteci Özlem Gürses yapacak. Gürses, 2 Aralık Pazartesi sabahı ilk yayınına çıktı.