Sözcü'de Deprem Sürüyor! Ünlü İsim Apar Topar Veda Etti

2003 yılında Radikal gazetesine geçerek gece şefi olarak göreve başlayan Işık, 2005-2013 yılları arasında Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği görevlerini üstlendi. Radikal’in kapanma sürecinde işten çıkarılmasının ardından 2014 yılında Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliğine başladı ve 2015’te haber editörlüğüne terfi etti. Bu görevini, Şubat 2022’de kendi kararıyla Sabah gazetesinden ayrılana kadar sürdürdü.

1 Şubat 2023’te Sözcü Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Tarık Işık, burada parlamento muhabirliği görevini üstlendi.