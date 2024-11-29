Sözcü'de Deprem Sürüyor! Ünlü İsim Apar Topar Veda Etti
Sözcü Gazetesi'nde, 17 yıldır Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Metin Yılmaz'ın ayrılığıyla başlayan hareketlilik sürüyor. Son gelişme Ankara'dan geldi. Ankara Parlamento Muhabiri Tarık Işık, gazeteden istifa eden son isim oldu.
Kaynak: MedyaRadar
Tarık Işık, Sözcü Gazetesi'nden ayrıldığını duyurdu. Başarılı haberlere imza atan Işık, veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “SÖZCÜ’ye veda… 1 Şubat 2023’te Sözcü televizyonunda başlayan, 11 Ocak 2024’ten itibaren Sözcü gazetesinde devam eden bir hikayeye nokta koyma zamanı. İyi insanlar tanıdım, çok şeyler öğrendim.”
Tarık Işık, yeni adresini açıklamasa da, 1 Aralık itibarıyla Metin Yılmaz'ın yönetiminde olan Nefes Gazetesi’nde çalışmalarını sürdüreceği öngörülüyor.
TARIK IŞIK KİMDİR?
Gazetecilik kariyerine 1996 yılında Kanal E’de stajyer muhabir olarak adım atan Tarık Işık, 1997-1998 yıllarında Nokta dergisinde fotomuhabirlik ve muhabirlik yaptı. 1998-2002 yılları arasında Türk Haberler Ajansı’nda muhabir olarak görev aldı. Ardından 2002-2003 döneminde tv8’de gece şefi ve muhabir olarak çalıştı.
2003 yılında Radikal gazetesine geçerek gece şefi olarak göreve başlayan Işık, 2005-2013 yılları arasında Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği görevlerini üstlendi. Radikal’in kapanma sürecinde işten çıkarılmasının ardından 2014 yılında Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliğine başladı ve 2015’te haber editörlüğüne terfi etti. Bu görevini, Şubat 2022’de kendi kararıyla Sabah gazetesinden ayrılana kadar sürdürdü.
1 Şubat 2023’te Sözcü Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Tarık Işık, burada parlamento muhabirliği görevini üstlendi.