Erzurum’da Ele Geçirildi! 2 Milyon Değerinde
Erzurum’da yapılan denetimlerde gümrükten kaçırılan 2 milyon 800 bin TL değerinde parfüm ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Aşkale ve Horasan ilçesinde bulunan bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 TL olan 777 adet çeşitli boy ve markada gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Kaçak parfümlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken konuyla ilgili olarak şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA