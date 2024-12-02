Erzurum’da Ele Geçirildi! 2 Milyon Değerinde

Erzurum’da yapılan denetimlerde gümrükten kaçırılan 2 milyon 800 bin TL değerinde parfüm ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Erzurum’da Ele Geçirildi! 2 Milyon Değerinde

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Aşkale ve Horasan ilçesinde bulunan bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon 812 bin 500 TL olan 777 adet çeşitli boy ve markada gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Erzurum’da Ele Geçirildi! 2 Milyon Değerinde - Resim : 1

Kaçak parfümlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken konuyla ilgili olarak şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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