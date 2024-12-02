Balık Tutmaya Giden Adam Sırra Kadem Bastı! Malzemeleri Bulundu Ama Kendi Yok

Uşak’ta balık tutmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 32 yaşındaki Gökhan Tokay için Göğem Göleti ve çevresinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Balık Tutmaya Giden Adam Sırra Kadem Bastı! Malzemeleri Bulundu Ama Kendi Yok

Geçen Cuma günü, balık tutmak ve kamp yapmak için Göğem Köyü yakınlarındaki Göğem Göleti bölgesine giden Gökhan Tokay’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Balık Tutmaya Giden Adam Sırra Kadem Bastı! Malzemeleri Bulundu Ama Kendi Yok - Resim : 1

KAMP MALZEMELERİ BULUNDU AMA KENDİSİ YOK

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, Tokay'ın otomobil ve kamp malzemelerini gölet yakınında buldu. İz takip ve kadavra arama köpeklerinin katılımıyla çevrede arama yapıldı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Görgü tanıklarının Tokay'ın botla gölete açıldığını bildirmesi üzerine İzmir'den deniz polisi davet edildi. Dalgıçların göletteki arama çalışmaları sürüyor.

Balık Tutmaya Giden Adam Sırra Kadem Bastı! Malzemeleri Bulundu Ama Kendi Yok - Resim : 2

Kaynak: AA

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