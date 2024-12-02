Firari Hükümlü Bazadan Çıktı

Kırıkkale'de 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekipler, zanlıyı saklandığı bazanın içerisinde buldu.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

BAZANIN ALTINDAN ÇIKTI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çeşitli suçlardan hüküm giyen T.A.'nın saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, yatağın bazasının içinde saklanmış halde yakalandı.

Firari Hükümlü Bazadan Çıktı - Resim : 1

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanması sonrası Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Firari Hükümlü Bazadan Çıktı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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