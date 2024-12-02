Arazi Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 10 Yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında arazi kavgası çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Arazi Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 10 Yaralı

Olay, Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Solmaz ve Çetiner aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ailelerden 10 kişi yaralandı.

Arazi Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 10 Yaralı - Resim : 1

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bazı şüpheliler ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, köye giriş ve çıkışlarda jandarma ekiplerince önlemler alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 10 Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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