'Soylu'nun miras bıraktığı mafyaları polis yakalıyor, yargı bırakıyor' CHP önünde patlayan silah ve mafya düzeni

14-28 Mayıs seçimlerinin öncesinde, muhalefet partilerinin binaları önünde patlayan silahlar gündemden düşmedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu da Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazısında, 6 Nisan 2023’te CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde 6 el açılan ateş açılan silahın peşine düştü.

Polisin kamera kayıtlarını izlemesinin ardından, aracın sahibini ve araçtaki diğer 3 kişiyi bulduğunu aktaran Terkoğlu, ateş açanın Emre Duran isimli şahıs olduğunu belirterek, onun da 1 ay sonra yakalandığını anlattı.

İFADESİNDE SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

CHP binasının önünde ateş açılmasından önce Emre Duran isimli şahsın, sosyal medyada canlı yayınlar açtığını belirten Terkoğlu, Duran’ı yakalandıktan sonraki ifadesini şöyle paylaştı:

“Ben olaydan birkaç hafta önce aileme ait işyerinin önünde saldırıya uğradım. Bu saldırı Zaza Doğan’ın azmettirmesi ile oldu. Hâlâ kafamda mermi çekirdeği var, sağ kaşım felçli. Bu olaydan sonra gözdağı vermek için Instagram’dan canlı yayınlar açardım. Olay günü Ortaköy tarafına gitmiştik. Dönüşte de canlı yayın açtım. Bu yayında bazı sahte hesaplar bana küfür etti. Ben de çok sinirledim. Birkaç gün önce Arda isimli arkadaşımın kendimi korumam için verdiği silah ile camı açıp 3-4 el ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nerden geçtiğimizi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değildim. Olay basına yansıyınca diğer arkadaşlar alındı. Ben de silahı Arda’ya teslim ettim. Suçlamayı kabul ediyorum.”

Temmuzda AKP ve MHP’nin ortaklaşa çıkardığı infaz düzenlemesinden “Merdan Yanardağ ya da Gezi sanıkları değil ama Emre Duran yararlanıyor!” diyen Terkoğlu yazısının devamında, Duran’ın 2021 yılında da karıştığı başka bir cinayeti şöyle anlattı:

EMRE DURAN BAŞKA BİR OLAYDA DA SAHNEDEYDİ

Siz Emre Duran’ı tanıyorsunuz. Daha önce bu köşede okudunuz. 1 Haziran 2021’de, perde asarken mafya çatışmasının ortasına düşen, başına aldığı serseri kurşunla hayatını kaybeden iki çocuk babası 34 yaşındaki perdeci Talat’ın hikâyesini yazmıştım.

Hatırlatayım...

“Dayı” lakaplı Fatih Uzunyayla ile “Zaza Doğan” lakaplı Ahmet Adanmış arasında bir süredir husumet vardı. Polis aldığı istihbaratı “‘Gereken yapılacak, Fatih abimizin intikamı alınacak’ tarzında söylemlerin olduğu bilgisi alınmıştır” diyerek not etmişti.

Gerçekten de oldu. 24 Mayıs 2021 günü önce Büyükçekmece’de bir vatandaşın aracı çalındı. O araçla, bir hafta sonra, Zaza Doğan lakaplı Ahmet Adanmış’ın Alibeyköy/Eyüpsultan’da yeni açılan Lounge kafesinin önüne gidildi. Araç içinden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Kafedeki Taha Aksakal kasığından ve Ahmet Adanmış sol karın boşluğundan ölümcül şekilde yaralandı. Yeni açılan kafeye perde asan perdeci Talat ise yaşananlardan habersiz vurulup öldü. 2 Haziran’da da çalıntı aracın üstüne benzin dökülüp yakılarak deliller temizlendi.

Polis orada da aracı takip ederek faillere ulaştı. Fatih Uzunyayla’nın adamı olarak bilinen Üveyiz Kınay, Emirhan Örs, Doğan Gökdoğan ile birlikte bahsettiğim Emre Duran da gözaltına alındı. Arka koltuktaki Üveyiz Kınay ateş açarken Emre Duran silahı temin eden kişiydi. Doğan Gökdoğan her şeyi itiraf etti.

AFTAN YARARLANIYOR

O günden sonra ne mi olmuş? Perdeci Talat’ın öldüğü, iki kişinin yaralandığı çatışmanın davası halen devam ediyor. Polis tarafından kaçarken yakalanan Fatih Uzunyayla, “Kaçma şüphesi yok” denerek serbest bırakıldı. Cinayet silahını temin eden Emre Duran da öyle...

Emre Duran çıkınca, kendi anlattığına göre Zaza Doğan’ın adamlarıyla yine çatışmaya girdi. Yetmedi CHP İl Başkanlığı önünde ateş açtı. Mahkeme “iyi halli” gördüğü Duran’ı yine serbest bıraktı. Bu arada temmuz ayında AKP-MHP’nin çıkardığı infaz düzenlemesinden Merdan Yanardağ ya da Gezi sanıkları değil ama Emre Duran yararlanıyor! Perdeci Talat’ın çocukları, kardeşleri ise halen pisi pisine ölümün hesabının sorulmasını bekliyor. Bu sırada da failler dışarıda eylemlerine devam ediyor!

Yargının verdiği cesaretten olacak, aramızda dolaşan Emre Duran’ın tam 51 suç kaydı var. Halen sosyal medyadan silahlı fotoğraflar paylaşıyor. Rakiplerini darp ederken çektiği videoları takipçilerine izletiyor.

Soylu’nun miras bıraktığı mafyanın elemanlarını polis her seferinde yakalasa da yargı arka kapıdan serbest bırakıyor. Siyaset ise onları kurtarmak için yasa çıkarıyor.

Devlet ya mafyayı temizleyecek ya da mafya düzenine teslim olacak. Bu hesaplaşma bitmeden kimi karavana, kimi pisi pisine kurşunlar aramızda dolaşmaya devam edecek."

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