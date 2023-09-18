Deniz Zeyrek: Kavgaların iki nedeni var

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye'nin eski kovboy filmlerindeki 'vahşi batıya' döndüğünü belirterek CHP'nin İzmir kongresinden otoyoldaki taksici kavgasına kadar geniş bir yelpazede son dönemdeki şiddet haberlerinden bazılarına yer verdi.

"Herkesin çok gergin olduğu bir ortamda yaşanan kavgaların çatışmaların iki nedeni var" diyen Zeyrek, bunları şöyle sıraladı:

– Bireysel silahlanma kontrolsüz bir şekilde artıyor.

– Herkes devleti (yargıyı ve kolluk kuvvetlerini) yetersiz bulup kendi adaletini ve güvenliğini aramaya/korumaya başlamış.

Gazeteci, "Düşünce ve ifade özgürlüğüne, muhalif siyasete karşı panter kesilen devlet ve yargı, gerçek suç(lu)lara karşı yetersiz" ifadesini kullandığı yazısında "Önlem alınmazsa bu durumun yarattığı kaos ülkeyi mahvedecek" görüşünü kaydetti.