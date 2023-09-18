İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

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İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

Cumhuriyet Mahallesi'nde, B.A. (33) ile Baran Çatalbaşoğlu (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla Çatalbaşoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Ege Üniversitesi Hastanesine sevk ediler B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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