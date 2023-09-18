Pompalı tüfekle etrafa ateş açıp kaçtılar

Çorum’da kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfek ile etrafa ateş açıldı.

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Pompalı tüfekle etrafa ateş açıp kaçtılar

Olay, gece saatlerinde Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine yaya halde gelen iki şahıs etrafa pompalı tüfek ile ateş açtı. O sırada devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin silah seslerini duyması üzerine şahıslarla bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

Şahıslar kaçmayı başarırken bekçilerin dikkati sayesinde olayda kullanılan pompalı tüfek Fevzi Çakmak 11. Sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, açılan ateş sonucu pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti. Polis ekipleri etrafa ateş açan şahısların yakalanması için çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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