Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda 'İmamoğlu' Kararı

21-25 Mayıs'ta İstanbul'da CHP'nin ev sahipliğinde yapılan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda "Ekrem İmamoğlu'nun Haksız ve Hukuksuz Biçimde Tutuklanmasına İlişkin Karar" oy birliğiyle kabul edildi Kararda "Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması ve görevine iade edilmesine dönük en güçlü şekilde çağrı yapmaktadır" denildi.

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda 'İmamoğlu' Kararı

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Kaynak: ANKA

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