Gaziantep'te 1 Milyon Liralık Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarmanın bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 1 milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan bulundu.

Gaziantep'te 1 Milyon Liralık Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 1 milyon 350 Bin TL değerinde 3 ton 570 kilogram sahte markalı deterjan ile 4 bin adet sahte markalı ambalaj ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan A.T. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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