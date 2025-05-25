Araçtan Zulalanmış 17 Silah Çıktı

Samsun'da polis bir araçta gerçekleştirdiği aramada araca saklanmış 17 adet kaçak tabanca ele geçirdi.

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Araçtan Zulalanmış 17 Silah Çıktı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. KOM polisi, şahısların il dışından Samsun’a kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yaptığını belirledi.

Yapılan takip ve çalışmalar sonucu, silahların araç içerisine özel olarak hazırlanmış zulalı bölmelere gizlendiği tespit edildi. Bunun üzerine düğmeye basan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve ikametlerde arama yapıldı.

Yapılan aramada, aracın zulasından 17 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 adet tabanca fişeği, 59 adet şarjör, 1 takım horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi. Olayla ilgili baba-oğul "Silah kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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