Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin 100 Adet Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şehir girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA