Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin 100 Adet Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Batman’da polis tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şehir girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?