Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 gramdan fazla kokain ile bir miktar esrar ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir’de Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda; 150,80 gram kokain, 0,48 gram kubar esrar ve 19 bin 400 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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