Seher Yaşayacak hakkında yakalama kararı

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Seher Yaşayacak hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı.

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Seher Yaşayacak hakkında yakalama kararı

Sosyal medyada, "Seher Sultan" kullanıcı adıyla bilinen Seher Yaşayacak hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı.

12Punto'dan Müslim Sarıyar'ın haberine göre, yakalama kararının gerekçesinde, "Suç örgütü yöneticileri Veysel Şahin ve Derkan Başer soruşturmasında bu isimleri aklamaya yönelik paylaşımları yaparak örgüte yardım ettiği ve gizli tanığın kimliğini deşifre ederek başka gizli tanık olacaklarını engellemeye neden olduğu" ifadelerine yer verildi.

İtalya'da bulunduğuna ve bu ülkede eğitimler aldığına yönelik paylaşımları bilinen Seher Yaşayacak, geçen günlerde Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Murat Ağırel'i hedef almıştı.

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