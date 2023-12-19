Cezaevleri ağzına kadar dolu, genel af gelmesi gündemde mi? Bakan Tunç tüm soruları cevapladı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni düzenlendi.

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Bir süredir gündeme gelen, hakkında çeşitli iddialar atılan "genel af konusu" Bakan Tunç'a soruldu.

Özellikle CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dile getirdiği ve "affet Türkiye'm" dediği af çağrısı, birçok kişi tarafından gündeme getiriliyordu.

Yılmaz Tunç, "yeni yargı paketinde genel af" olmayacağını belirterek, "Böyle bir şey söz konusu değil, afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda" dedi.

CEZAEVLERİ AĞZINA KADAR DOLU

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan verilere göre; 1 Aralık 2022 itibarıyla 286 bin 797 kapasiteli ceza infaz kurumlarında 336 bin 315 kişi bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem