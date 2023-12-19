AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan hakim ve savcılara gönderme: Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Akademi Söyleşileri kapsamında, hakim ve savcı adaylarıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda bir araya geldi.

Zühtü Arslan, konuşmasında, yargı ve hukukun temel fonksiyonunun bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirtti.

Bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının, hukuk devleti olduğu vurgusunu yapan Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını, "her şeyi yerli yerine koymak" suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu aktardı.

Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini belirterek, "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz" vurgusu yaptı.

NE OLMUŞTU?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği için AYM'yi hedef almış, Yargıtay 3. Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında soruşturma başlatmasını desteklemişti.

Bahçeli, "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" diyerek Zühtü Arslan'ı hedef almış ve "Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git" demişti.

Kaynak: AA