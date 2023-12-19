Erdoğan, belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacaklarına dair ipucu verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet içinde yaşanan tartışmaların üzerinde durmadıklarını söyleyerek, yerel seçimler için adayları bu ay sonuna kadar 'peyderpey' açıklayacaklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Erdoğan, belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacaklarına dair ipucu verdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerle bir uçak sohbeti yaptı.

Erdoğan, bir gazetecinin yerel seçimler öncesinde, CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan ittifak tartışmalarının ardından CHP’nin DEM Parti’yle görüşmesini sormasına “Biz bu konuda kendimize bakıyoruz” yanıtını verdi.

Erdoğan, “Biz bu konuda kendimize bakıyoruz, diğerleri ne yapmış, ne yapıyor bunun üzerinde durmuyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak biliyorsunuz bir yolculuğumuz var. Burada da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak beraber bu yolculuğumuzu devam ettiriyoruz” dediği açıklamasında, kendi adaylarını ne zaman açıklayacaklarına dair de ipucu verdi.

'AY SONUNA KADAR PEYDERPEY...'

Erdoğan, şunları söyledi:

“Geçen hafta içinde malum gerek Yeniden Refah Partisi gerek HÜDA PAR gerek diğer iki ortağımızla da görüşmelerimizi yaptık. Şu an itibarıyla ekiplerimiz birbirleriyle temas halinde. Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcılarımız Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz bizim bu görüşmelerle görevlendirilmiş arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımıza gösterilen muhataplar kimlerse onlarla arkadaşlarımız görüşmeleri yapıyorlar. Biz de bu arada illerimizi, büyükşehirlerden başlamak üzere davet ediyor görüşlerini alıyoruz. Ankara, Adana, İzmir ve Pazar günü de İstanbul’da bütün arkadaşları davet ettik. Bu arkadaşlarımızla İstanbul’da toplantımızı yaptık. Şimdi, yarından itibaren tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız. Bütün bunlarla beraber Cumhur İttifakı’nda ilçelerde kimlerle gireceğiz, Meclis üyeliklerinde kimleri Meclis üyesi olarak belirleyeceğiz, bunları arkadaşlarımız da birer birer görüşüyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımız devam ediyor. Bizde kavga, gürültü yok, rahatız. Ama diğer ittifaktaki durumu zaten izliyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok. Kavgayla, gürültüyle zaten bir yere varılmaz. İnşallah sonu iyi olacak. “

'AB BU YANLIŞTAN VAZGEÇMELİDİR'

Erdoğan, Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri başlatılan Moldova ve Ukrayna ile birlikte adaylık statüsü verilen Gürcistan'a yönelik soruyu da yanıtladı.

'AB bu yanlıştan vazgeçmelidir' diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Onlara adaylık statüsü vermesi demek, bunların gelip de Avrupa Birliği’ne üye olması anlamına gelmez. Onlarla bir süreç başlatılacak, onlar da oyalanacak. Bu ülkelerin hiçbirisi, bir Türkiye değil. Avrupa Birliği’nin, bundan sonra Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği’ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye’nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır. Türkiye’nin gerek stratejik gerek ekonomik potansiyeli Avrupa Birliği’ne tam üyeliği çoktan elde etmiş olmasını gerektirirken, yıllardır çeşitli bahanelerle oyalandık. Türkiye’nin ne kadar önemli ve ne kadar etkili bir ülke olduğu son yıllarda yaşadığımız süreçlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık AB bu yanlıştan vazgeçmelidir. Belki de Macaristan’ın dönem başkanlığında bu konu masaya çok daha farklı bir şekilde yatırılıp ona göre yeni bir adım atma durumu gündeme gelebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP İstanbul Ankara İzmir Yerel Seçim CHP İYİ Parti
Son Güncelleme:
Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç
8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı 8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı
CHP'li Turan Taşkın Özer'den Tayfun Kahraman'a ziyaret CHP'li Turan Taşkın Özer'den Tayfun Kahraman'a ziyaret
Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Orban: 'Yaptığım en iyi anlaşmaydı' Erdoğan'ın Togg hediye ettiği Orban: 'Yaptığım en iyi anlaşmaydı'
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih: Hesaplara ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih