CHP'li Turan Taşkın Özer'den Tayfun Kahraman'a ziyaret

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer; Gezi Davası kapsamında tutuklanan Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Özer, ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı:

Bugün, Dr. Tayfun Kahraman'ı Silivri cezaevinde ziyarete geldik. Bu vesileyle sevdiklerine, dostlarına selamlarını iletiyorum. Tayfun, yaklaşık 600 gündür 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana arkamda gördüğünüz Silivri cezaevinde eşinden, dostundan, o çok sevdiği biricik kızı Vera'dan, ayrı şekilde tutulmakta.

Beni buraya getiren ise Tayfun'un meslektaşı, eşi, biricik kızı Vera'nın annesi Dr. Meriç Demir Kahraman'ın adalet arayışıdır.

Bir birey olarak, bir hukukçu ve bir milletvekili olarak bu adalet arayışına kulak vermek ve onun gibi haykırmak tarihsel sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Bu vesileyle biz de Dr. Meriç Demir Kahraman'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sormuş olduğu soruları burdan tekraren sormak istiyoruz. Dr. Tayfun Kahraman hangi fiilli sebebiyle 18 yıl hapis cezası almıştır? Bu fiillerine esas teşkil eden dosyada hangi deliller bulunmaktadır.

Ve Dr. Tayfun Kahraman hangi sebeple, hangi gerekçeyle o çok sevdiği biricik kızı Vera'dan ayrı tutulmaktadır?

Bu soruların cevabını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tüm halkımıza vermek zorundadır. Biz bugün buradayız. Adalet Bakanına soralım, dosyayı eline alsın, çıksın desin ki dosyada suç teşkil eden şu eylem vardır ve bu suça esas teşkil eden şu delil vardır. Ama diyemez, çünkü dosyanın içerisinde Tayfun Kahraman'ın suçlu olduğuna dair en ufak bir emare dahi yoktur.

Bizim bu adalet arayışımız sürecek. Adalet için çalışmaya sonuna kadar devam edeceğiz ve başta Tayfun olmak üzere adaletten mahrum bırakılan herkes için bu soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz.