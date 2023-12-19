Hatay'da depremde ağır hasan alan 11 bina yıkıldı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan İskenderun'da 11 bina kontrollü bir biçimde yıkıldı

Hatay'da depremde ağır hasan alan 11 bina yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 11 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Azganlık, Kaledibi, Denizciler ve Meydan mahallelerinde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 11 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hatay Deprem
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan hakim ve savcılara gönderme: Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz AYM Başkanı Zühtü Arslan: Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz
1 kaşık tüketildiğinde karaciğeri temizliyormuş! Peki nasıl yenmeli? 1 kaşık tüketildiğinde karaciğeri temizliyormuş! Peki nasıl yenmeli?
Erdoğan, belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacaklarına dair ipucu verdi Erdoğan, belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacaklarına dair ipucu verdi
Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih: Hesaplara ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinde yeni tarih