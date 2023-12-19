Hatay'da depremde ağır hasan alan 11 bina yıkıldı
Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan İskenderun'da 11 bina kontrollü bir biçimde yıkıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 11 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Azganlık, Kaledibi, Denizciler ve Meydan mahallelerinde devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 11 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.
Kaynak: AA