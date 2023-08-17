Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması: Hayretler içerisindeyiz

Hükümetin ikinci teklifini değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifin öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Hayretler içerisindeyiz. Yeniden gözden geçirilmesini ve doğru düzgün teklifler ile gelinmesini istiyoruz" dedi.

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Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması: Hayretler içerisindeyiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

İktidarın ikinci zam teklifi sonrası konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, masanın çözüm gücüne inandıklarını ifade etti.

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Ali Yalçın, "Gelen teklifin öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Hayretler içerisindeyiz. Bu tekliflerin yeniden gözden geçirilmesini ve doğru düzgün teklifler ile gelinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelen teklife baktığımızda bir önceki tekliften bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkılmış olması tekliflerimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Bu açıdan önce hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon hedefi yüzde 33 olarak ortada dururken tekliflerin 23’lü, 25’li rakamlarda geziyor olması anlaşılabilir değil. Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar iştleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız."

İKİNCİ TEKLİF BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı.

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

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