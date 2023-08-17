Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifi belli oldu

Hükûmet, kamu personeli için 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif etti. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet, pazartesi günü açıkladığı ilk zam teklifine kıyasla 2024 için tekliflerini birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

İkinci zam teklifi ardından konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifin öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Hayretler içerisindeyiz. Bu tekliflerin yeniden gözden geçirilmesini ve doğru düzgün teklifler ile gelinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN AÇIKLADI

Vedat Işıkhan, yeni zam teklifinin ardından yaptığı açıklamada "Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve daha devam ettiğini belirtmek isterim. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için elimizden geleni yaptığımızı da bildirmek isterim" diye konuştu.

SOSYAL HAKLARA YÖNELİK İSTEKLER

Bakan Işıkhan, sendikaların yalnızca mali haklar değil, sosyal haklar da talep ettiğini belirterek şunları ifade etti:

"Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda madde olduğunu göstermektedir.

1. Dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız.

2. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız

3. Görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarda yapılacak

4. Mobing izleme kurumunda sendika temsilcilerin yer alması, yıllık izinler dışında hac izni verilmesi, TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilmesi konusunda istişare edeceğiz."

İLK TEKLİF SONRASI NELER YAŞANDI?

Hükümet, ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta açıklamıştı. Bakan Işıkhan, kamu personeline 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam; 2025'de ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklif edildiğini bildirmişti.

Kamu sendikaları teklifin yetersiz bulunduğunu bildirerek "revize edilmeli" çağrısı yapmıştı.

GÖRÜŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Hükûmet ve sendikalar arasında anlaşma sağlanmaması durumunda 22 Ağustos'ta yeni teklif masaya gelecek. Tarafların bu tarihte de anlaşamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Bu aşamada kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.