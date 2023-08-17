Yoğun bakımdaki Eşber Yağmurdereli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Eşber Yağmurdereli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Menderes Samancılar, "Değerli Eşber dostları. İlk andan itibaren Mazlum, Ben ve ailesi Dayımızın yanındayız. Şu anda her şey, değerli hekimlerimizin kontrolü altında, içiniz rahat olsun. Güzel gelişmeleri sizlerle paylaşacağız." dedi.

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Yoğun bakımdaki Eşber Yağmurdereli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yazar, senarist, şair ve öykü yazarı Eşber Yağmurdereli, beyin kanaması geçirdi ve İzmir’de yoğun bakıma kaldırıldı.

Yağmurdereli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan oyuncu ve yazar Menderes Samancılar, "Değerli Eşber dostları. İlk andan itibaren Mazlum, Ben ve ailesi Dayımızın yanındayız. Şu anda her şey, değerli hekimlerimizin kontrolü altında, içiniz rahat olsun. Güzel gelişmeleri sizlerle paylaşacağız." dedi.

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